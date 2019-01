Die Stippvisite von Gisele Oppermann im australischen Dschungel ist zu Ende. Die Zuschauer von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus schickten das Model zwar voller (Schaden)-Freude in die tägliche Dschungelprüfung, wählten sie an Tag elf dann aber auch recht schnell aus dem Camp. Ob sie diese Entscheidung nun bereuen werden? Denn kaum auf freiem Fuß gibt Gisele nun plötzlich private und pikante Liebes-Details über einen mysteriösen Mann preis.

"Ich habe ihn in Köln auf der Fetisch-Party 'Kinky Beats' kennengelernt", erzählt Gisele bei RTL.de und fügt hinzu: "Es war aber das einzige Mal, dass ich auf so einer Party war." Den Namen des Traummanns, mit dem sie allerdings nicht zusammen ist, will die 31-Jährige nicht verraten. "Er ist keine Person des öffentlichen Lebens und auch nicht der Vater meiner Tochter. Er ist ein Unbekannter, über den ich in meinem Buch berichten werde...", hält Gisele die Spannung hoch. Ihr Schwarm sollte sich wohl darauf einstellen, bald öffentlicher zu sein, als es ihm womöglich lieb ist.

Außerdem plaudert Gisele offen über ihren Urwald-Exit: Mittlerweile sei sie nun doch "sehr glücklich" über die Entscheidung der Zuschauer – am Ende habe sie sich "auch nicht mehr so richtig wohlgefühlt". Warum sie vorzeitig ihre Sachen packen musste, weiß sie auch: "Ich durfte am Ende ja nicht mehr zu den Dschungelprüfungen und konnte mich dort dann auch nicht mehr beweisen."

