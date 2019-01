Daniela Büchner (40) hat ihren verstorbenen Ehemann immer an ihrer Seite! Im November 2018 war Jens Büchner (✝49) völlig unerwartet an Lungenkrebs gestorben und ließ die Blondine mit der gemeinsamen Patchwork-Familie zurück. Seine Witwe hat ihre tiefe Trauer seitdem immer wieder öffentlich zum Ausdruck gebracht und ihre Emotionen nicht versteckt. Jetzt gedenkt Daniela ihrem Liebsten erneut im Netz – und zwar mit einem rührenden Bild!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 40-Jährige am Donnerstag ein Selfie, das sie in einer dicken Winterjacke am Strand zeigt. Grell scheint ihr die Sonne ins Gesicht, so dass Dani sich mit einer getönten Brille davor schützt – doch genau diese Strahlen verbindet die fünffache Mutter mit ihrem toten Partner. "Immer strahlst du mir ins Gesicht!", schrieb die TV-Auswanderin mit einem Herz-Emoji zu dem Foto.

Den Hintergrund hatte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin schon kurz nach dem Tod des 49-Jährigen geschildert: Daniela erklärte ihren zweijährigen Zwillingen, ihr Papa sei jetzt die Sonne. "Immer, wenn sie zur Sonne schauen, sehen sie ihren Vater", erzählte Jens' Manager Carsten Hüther im Interview mit Bild.

ActionPress / Chris Emil Janßen Jens Büchner auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner am Strand von Mallorca

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit den Zwillingen Jenna und Diego



