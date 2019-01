Geistige Entschlackungs-Kur im Dschungelcamp! Am dreizehnten Tag des diesjährigen Urwald-Abenteuers musste Doreen Dietel (44) Abschied nehmen: Trotz emotionaler Ausbrüche und herzerwärmender Geschichten wurde die Schauspielerin aus der Show gewählt. Zurück im Hotel dürfte sich die gebürtige Thüringerin besonders auf das große Buffet gefreut haben – schließlich war sie während der Sendung mit Reis und Bohnen unfreiwillig auf Diät. Doch wie viele Kilo hat Doreen durch die übersichtlichen Essensrationen verloren? Das verriet sie schon kurz nach ihrem Auszug im Promiflash-Interview!

"Ich schätze mal, dass ich fünf Kilo gelassen habe. Aber körperlich bin ich überhaupt nicht geschwächt, ich bin fit! Aber ich denke mal, dass es so zwischen fünf, sechs Kilo sind!", freute sich die Gastronomin nach ihrer Rückkehr in die Zivilisation im Gespräch mit Promiflash. Weil sie die meiste Zeit am Lagerfeuer verbracht habe und kaum körperlicher Betätigung hatte nachgehen müssen, fühle sie sich trotzdem – wie Bastian Yotta (42) es sagen würde – "full of energy". In ihrem Alltag ist derartiger Bewegungsmangel absolut nichts für die 44-Jährige, schließlich treibt die Mutter eines Sohnes jede Menge Sport, dokumentiert ihre Work-outs teilweise sogar im Netz.

Neben den fünf bis sechs Kilo Körpergewicht hat Doreen aber besonders viel emotionalen Ballast im Camp zurückgelassen: In mehreren Interviews und Gesprächen mit ihren Mitstreitern redete die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin sich ihre Sorgen, Ängste und Probleme von der Seele.

