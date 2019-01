Estefania Wollny (16) hat alle vom Hocker gehauen! Am Dienstagabend stellte sich der Die Wollnys-Spross einer neuen Herausforderung: Die Tochter von Silvia Wollny (53) trat mit ihrer Interpretation von Rihannas (30) Hit "Take a Bow" vor die Jury von Deutschland sucht den Superstar – und wurde mit vier Mal Ja in den Recall geschickt. Darauf ist Estefania nun mächtig stolz!

Mit einem derart großen Erfolg im Casting konnte niemand rechnen – nicht einmal die 16-Jährige selbst, wie sie im Promiflash-Interview verriet. "Aber es hat mich im Nachhinein natürlich sehr gefreut und ich war erst mal selbst sprachlos", machte Estefania deutlich. Dass alle vier Juroren so von ihrer Performance begeistert wären, habe sie niemals erwartet.

Auch von den zahlreichen Fan-Reaktionen war Estefania mehr als überrascht. "Es waren so viele und tolle Nachrichten, es hat mich überwältigt! In diesem Sinne, an alle, die mir die Daumen drücken: ein riesengroßes Dankeschön", gab die Teenagerin ihren Supportern mit auf den Weg.

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny bei DSDS

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny beim DSDS-Casting

