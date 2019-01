Wayne Carpendale (41) zeigt offensichtlich gerne, was er hat. In den sozialen Netzwerken zeigt sich der Schauspieler in letzter Zeit immer wieder leicht bekleidet. Egal, ob in einer Unterhose oder in einem Bikinislip seiner Frau Annemarie Carpendale (41), besonders sein Hinterteil setzt er dabei häufig in Szene. Seinen Anhängern scheint die Freizügigkeit zu gefallen. Doch Waynes Mutter findet keinen Gefallen an den Nackt-Posts ihres Sohnes!

Auf seinem Instagram-Account hat der 41-Jährige nun einen Schnappschuss mit seinen Fans geteilt, auf dem er dick eingepackt mit Mütze und Schal in die Kamera schaut. "Meine Mutter ruft gestern an und fragt, ob ich bei jedem zweiten Post nackt sein muss", erklärt Wayne das so untypische Bild, beinahe ganz ohne Haut mit einem Augenzwinkern. "Sie findet meinen Account ansonsten sehr cool", berichtet der ehemalige Let's Dance-Kandidat weiter.

Erst vor ein paar Tagen hat der frühere Sturm der Liebe-Darsteller ein Foto hochgeladen, auf dem er seine Kehrseite präsentiert. In einem knappen grün-gerüschten Badestring seiner Frau posierte er vor der Kamera. Und das war nicht das erste Mal, dass sich Wayne aus dem Kleiderschrank seiner Liebsten bediente. Im vergangenen Jahr präsentierte er seinen Followern ein Foto mit einem Badeanzug.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale auf einem Instagram-Schnappschuss

Anzeige

BACH Wayne Carpendale und seine Mutter Claudia im November 2011 in Siegen

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale am Strand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de