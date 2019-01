Am Dienstagabend trat ein echter Die Wollnys-Spross vor die Jury von Deutschland sucht den Superstar! Doch noch bevor Estefania (16) den Song "Take a Bow" von Rihanna (30) zum Besten geben konnte, setzte Dieter Bohlen (64) zum Lästern an: Völlig ahnungslos, dass es sich bei der Kandidatin um eine wahrhaftige Wollny-Tochter handelt, machte er sich über die TV-Großfamilie lustig. Ob Estefania das im Nachhinein so witzig fand?

Im Gespräch mit Promiflash verriet die 16-Jährige, dass sie Dieters Ahnungslosigkeit über ihre Person überhaupt nicht schlimm fand. "Ich bin ja nicht zu DSDS gegangen, um einen Promi-Status zu bekommen, sondern weil ich eine ernste Bewertung haben wollte", gestand sie. Deshalb sei es sogar gut gewesen, dass der Poptitan sie nicht direkt als mit ihrer berühmten Familienbande in Verbindung gebracht habe.

Und noch etwas Gutes brachte Dieters Wollny-Patzer mit sich: Während der Show am Dienstagabend hagelte es etliche belustigte Zuschauer-Kommentare auf Twitter: "Das war ja geil! Diese Fassungslosigkeit in Dieters Blick", "Oh Gott, ich heule" oder "Dieter ja voll auf dem Schlauch", lauteten nur drei der amüsierten Reaktionen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen, 2019

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny bei DSDS

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2016

