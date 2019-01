Wieder Single? Seit drei Jahren ist die Beziehung von Micaela Schäfer (35) und Felix Steiner (34) ein ständiges Auf und Ab – mal liebten sie sich, mal trennten sie sich. Als Paar zogen sie im Juli 2018 in Das Sommerhaus der Stars ein. Anschließend gingen sie wieder getrennte Wege: Von ihrem offenen Sex-Talk in der Show war der Österreicher ganz und gar nicht begeistert. Wie steht es denn aktuell um den Beziehungsstatus der Nacktschnecke?

"Es ist echt schwierig zwischen Felix und mir", seufzte die 35-Jährige im Interview mit Promiflash. "Es ist immer noch ein On und Off, aber wir machen uns auch gar keine Gedanken mehr darüber." Für Micaela gebe es Wichtigeres als Männer und Beziehungen: "Ich habe Spaß im Leben im Moment mit meinen Mädels und habe noch viele Projekte vor. Da denke ich erst mal gar nicht an Männer."

Auf die Frage, was sie mit Felix machen würde, wenn der Mann ihrer Träume plötzlich vor ihr stünde, antwortete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin: "Wenn jetzt jemand kommt, in den ich mich Hals über Kopf verliebe, dann würde ich mit ihm abschließen." Allerdings glaube sie nicht daran, dass das allzu bald passieren werde. Momentan möchte sie einfach nur feiern und Zeit mit ihren Freundinnen verbringen.

Ralf Succo/WENN.com Micaela Schäfer, Model

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner in Folge 3 von "Das Sommerhaus der Stars"

ActionPress / Future Image Micaela Schäfer 2011 bei der "We Love Energy"-Fashion-Night

