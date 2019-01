Schon wieder ein romantisches Date bei den Beckhams! Nachdem sich das Power-Couple Victoria (44) und David Beckham (43) in der Öffentlichkeit ziemlich rar gemacht hatte – zumindest, wenn es um gemeinsame Auftritte ging – sind sie in letzter Zeit oft zusammen unterwegs. Zärtlichkeiten tauschen sie aber immer noch lieber in trauter Zweisamkeit aus. Jetzt wurden die Designerin und der Ex-Fußballer aber bei einer süßen Date-Night Händchen haltend in New York gesichtet!

Wie Paparazzi-Fotos zeigen, präsentierte sich Mama Beckham gewohnt stylisch: Die 44-Jährige kombinierte eine rote, weite High Waist Hose zu einer Bluse mit Animal-Print, darauf abgestimmt die Clutch und ein eleganter, schwarzer Mantel. Ihr schönstes Accessoire an diesem Abend war allerdings David, der auf dem Weg ins Restaurant "The Flower Shop" die Hand seiner Frau hielt. Das Fußball-Idol hielt es im Vergleich zu seiner Liebsten eher casual und trug Jeans zum schlichten weißen T-Shirt und grauem Hoodie.

Vic und David waren allerdings nicht allein unterwegs: Auch Sohnemann Brooklyn (19) war mit seiner Liebsten Hana Cross mit dabei. Was der Anlass für das generationsübergreifende Couple-Double war? Der Launch der gemeinsamen Kollektion von Reebok und Fashion-Ikone Victoria. An Mamas großem Tag wollten natürlich ihre Liebsten mit dabei sein.

Splash News Designerin Victoria Beckham und Fußball-Star David Beckham

Splash News Victoria und David Beckham

Splash News Brooklyn Beckham, Hana Cross, Victoria und David Beckham

