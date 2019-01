Das Ebenbild von Mama Victoria? Erst kürzlich machte Brooklyn Beckham (19) seine Liebe zu Hana Cross mit einem süßen Schnappschuss im Netz offiziell. Der Beckham-Spross und das Model wirken darauf sehr vertraut. Die Fans freuen sich: Sie geben zusammen ein wirklich schönes Paar ab. Aber den Followern fällt noch etwas ganz anderes auf: Die neue Freundin des 19-Jährigen sieht genauso aus wie dessen Mutter Victoria (44)!

Auf Instagram postete der Amateurfotograf eine Reihe süßer Schwarzweißfotos von sich und seiner Model-Freundin – aufgenommen wurden die Bilder in West Hollywood am Strand und auf einer Einkaufstour. Einigen Fans fällt dabei sofort die verblüffende Ähnlichkeit zwischen seiner Liebsten und seiner Mutter auf. Ein User schreibt unter das Posting: "Sie sieht aus wie seine Mama Victoria." Ein anderer fügt hinzu: "Ich dachte, das wäre deine Mom! Sieht aus wie eine jüngere Version von Victoria Beckham."

Den Start ins neue Jahr feierten die Turteltauben übrigens gemeinsam mit Brooklyns Familie und einer ausgiebigen Silvesterparty bei den Beckhams in Cotswolds. Via Social Media ließen die beiden ihre Fans an ihrem Jahreswechsel teilhaben und posteten zahlreiche Pics von ihrer unterhaltsamen Nacht. Es sieht so aus, als wäre Hana von Brooklyns Familie und Freunden herzlich aufgenommen worden.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham, Januar 2019

Instagram / brooklynbeckham Hana Cross, Model und Freundin von Brooklyn Beckham

Instagram / hancross Brooklyn Beckham und Hana Cross

