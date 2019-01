Was wohl Prinz Harry (34) dazu sagen wird? Die meisten Promis und Politiker wenden sich nicht immer gleich persönlich an die Presse, sondern schicken einen Experten vor. Der soll die richtigen Worte finden und klug reagieren, auch wenn es mal unangenehm wird. Jetzt hat Herzogin Meghan (37) einen Mann an ihrer Seite, der genau das tun soll! Und der ist mega-heiß – zumindest, die Herzen der Royal-Fans im Netz bringt der neue Presse-Referent zum Rasen.

Sein Name ist Christian Jones, er trägt einen lässigen Drei-Tage-Bart und einen stylischen, kurzen Casual-Haarschnitt. Gesichtet wurde er bei einem Mittagessen mit der Herzogin, berichtet die australische Nachrichtenseite news.com.au. Seitdem steht die Fangemeinde auf dem Kopf: "Wir müssen über Meghan Markles neuen Pressesprecher reden", schreibt eine Twitter-Userin und postet ein Bild, auf dem Christian an einem Kickertisch steht. Bei seinen markanten Gesichtszügen schmelzen einige Fans buchstäblich dahin. "Der Pressesprecher ist süß!", schreibt eine andere Nutzerin, eine weitere zwitschert: "Was für ein Hottie!"

Christian war von 2014-2016 Chief Press Officer im britischen Finanzministerium und arbeitete danach als Redenschreiber für die Regierungsabteilung, die sich mit dem Brexit beschäftigt, berichtet das Online-Portal weiter. Wie es der Seite zufolge heißt, soll er offiziell als stellvertretender Kommunikationssekretär für Meghan arbeiten.

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2019

Splash News Herzogin Meghan bei "Smart Works" im Januar 2019

Getty Images Herzogin Meghan in einem Supermarkt in Birkenhead

