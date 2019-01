Keine Spur von Liebeskummer! Nach fast einem Jahr Spekulationen hatte es Gavin Rossdale (53) im Februar 2018 mit einem Post öffentlich gemacht: Er und Sophia Thomalla (29) waren ein Paar! Lange gehalten hat diese Liebe allerdings nicht: Seit Kurzem gehen die einstigen Turteltauben wieder getrennte Wege. Der Bush-Frontmann hat sich nach der Trennung nun erstmals auf einem roten Teppich gezeigt – und wirkte dabei total befreit!

Auf dem LA Art Event strahlte der Musiker über beide Ohren und posierte in Sieger-Haltung für die Fotografen. Man könnte fast meinen, dass ihn das Beziehungs-Aus mit seiner Ex nicht all zu stark mitgenommen hat. Über die Schauspielerin wollte der 53-Jährige zwar nicht sprechen, dafür scherzte der Brite in einem Interview mit Us Weekly am Rande der Veranstaltung über das Vatersein: "Kinder sind ein Albtraum. Sie zerstören dein Leben!"

Natürlich meinte er die Aussage nicht ernst. Lachend fügte der Ex von Gwen Stefani (49) hinzu: "Es ist wundervoll. Es ist das Beste überhaupt. Sie geben dir ein neues Leben." Seine vier Kids hätten einen völlig neuen Menschen aus ihm gemacht, schwärmte der Sänger weiter.

Getty Images Gavin Rossdale bei der LA Art Show 2019

SIPA PRESS Gavin Rossdale und Sophia Thomalla im November 2018

MEGA Gavin Rossdale im Januar 2019

