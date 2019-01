Jennifer Lange geht ran! Die Zumba-Lehrerin buhlt aktuell um die Gunst des Bachelors – und Andrej Mangold (32) steigt voll drauf ein. In der gestrigen Folge kam es beim romantischen Candlelight-Dinner sogar zum allerersten Kuss der diesjährigen Staffel. Die treibende Kraft war vor allem Jenny, die sich einfach genommen hat, was sie eben wollte. Bei den Zuschauern kam ihr Aktivismus gar nicht gut an: Das Netz war außer sich!

Dabei schien für die zwei Liebesanwärter alles so perfekt zu sein: Ein Glas Wein, etliche Kerzen und verliebte Blicke. Von ihren Emotionen überwältigt, ergriff Jenny die Initiative und küsste kurzerhand den TV-Junggesellen. Und Andrej? Der erwiderte das zärtliche Lippenbekenntnis und musste anschließend unter Tränen erst einmal wieder seine Gefühle ordnen. Während der Basketballprofi den Kuss-Überfall augenscheinlich genoss, fand das Publikum den Moment eher daneben. "Ich kotze gleich meine Pizza wieder aus", schrieb ein Twitter-User. "Nennen wir es mal offensiv" und "Es ist so unangenehm", kommentierten zwei weitere das Geschehen.

Doch Jenny können die Reaktionen im Prinzip egal sein – Andrej überreichte ihr noch vor allen anderen vorab eine Rose. Auch diese Entscheidung wurde auf Social Media hitzig diskutiert. Hat die vermeintliche Draufgängerin mit ihrer Aktion über die Stränge geschlagen? Was meint ihr? Stimmt ab!

