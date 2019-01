Lief da mal was zwischen Rosenkavalier Andrej Mangold (32) und der ehemaligen DSDS-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (29)? In Der Bachelor gibt sich der Basketballprofi derzeit zurückhaltend und schüchtern. Am Mittwochabend hat Rosen-Anwärterin Jennifer Lange dem 32-jährigen Junggesellen mühsam den ersten TV-Kuss entlocken können. Bei einem Zusammentreffen mit Sarah Joelle im Jahr 2014 lief das allerdings ganz anders ab – Andrej baggerte was das Zeug hielt!

Das ganze Techtelmechtel war allerdings nur für die Kamera! In einem Musikvideo der 29-jährigen Sängerin gab Andrej den Frauenhelden. Andrej sahnte nicht nur einen Kuss ab, sondern kassierte auch eine schallende Ohrfeige. Nach aufkommenden Liebes-Gerüchten ließen die beiden damals aber verlauten, dass sie lediglich gute Freunde seien, berichtet Bild.

"Wir haben uns vor fünf oder mehr Jahren über gemeinsame Freunde beim Feiern kennengelernt", verriet Andrej neulich. Sie seien ein paar Mal in der Gruppe ausgegangen oder haben sich auch mal so in Köln getroffen. "Zu dem Musikvideo: Sie hatte mich einfach gefragt, ob ich sie da unterstützen möchte. Ich habe ihr da geholfen, warum auch nicht?", ergänzte Andrej gegenüber Bild.

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

Patrick Hoffmann/WENN.com Sarah Joelle Jahnel 2017

MG RTL D Andrej Mangold wartet auf die Ladies

