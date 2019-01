Eifersucht scheint in dieser Beziehung wohl keine große Rolle zu spielen! 2016 hatten insgesamt 22 Single-Ladys bei Der Bachelor um das Herz von Leonard Freier (33) gebuhlt. Seine Mrs. Right hatte der Unternehmer in der Sendung zwar nicht gefunden, doch das war am Ende gar nicht so schlimm! Kurz nach der TV-Ausstrahlung der sechsten Staffel kam Leo wieder mit seiner Ex-Freundin Caona zusammen und ist mittlerweile mit ihr verheiratet. Sie steht der Kuppelshow-Vergangenheit ihres Mannes übrigens ganz gelassen gegenüber – und findet es nicht mal schlimm, dass sich Leonard manchmal noch mit ehemaligen Kandidatinnen trifft!

"Ja, das war damals, die Zeiten haben sich geändert, die sind ja auch alle vergeben und von daher ist alles cool", verriet Caona im Promiflash-Interview kurz vor der Maybelline Show bei der Berlin Fashion Week. Auch für Leonard ist es ganz normal, noch Kontakt zu den Girls zu haben, obwohl er mit der einen oder anderen auch gehörig auf Tuchfühlung gegangen war: "Ich bin mit einigen noch befreundet, mit Leonie Rosella zum Beispiel. Sie hab ich gestern zum Mittag kurz getroffen und wir haben einen Kaffee getrunken. Auch mit Daniela habe ich vor zwei Wochen telefoniert. Da stimmt einfach alles, nicht auf der Liebes-Ebene, sondern freundschaftlich."

Besonders Leonard und die viertplatzierte Denise Kappès (28) scheinen sich als Kumpels gesucht und gefunden zu haben. Sie sehen sich häufig und sind laut eigener Aussage Freunde fürs Leben geworden. "Wir treffen uns regelmäßig mit ihr und ihrem Freund Tim und machen was. Da stimmt die Chemie halt", schwärmte der Fitness-Freund.

AEDT/WENN.com Caona und Leonard Freier beim Raffaello Summer Day 2018

Der Bachelor, RTL Leonie Rosella und Leonard Freier, 2016

Instagram / denise_temlitz_official Leonard Freier und Denise Kappès

