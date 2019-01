Das Leben im Dschungelcamp ging Domenico De Cicco (35) im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut! Bereits der erste Tag des Zuschauer-Votings hatte für den Ex-Bachelorette-Kandidaten harte Konsequenzen: Er musste das Camp noch vor allen anderen verlassen! Dennoch scheint Domenico die kurze Zeit im australischen Busch sehr genossen zu haben: Er ließ sich nun sogar ein Tattoo stechen, das ihn an die Sendung erinnern soll.

In seiner Instagram-Story verriet der 35-Jährige zuletzt, dass er mit seinem Kumpel Luigi etwas ganz besonderes geplant habe: "Für mich geht es heute zum Tätowierer. Und wir lassen uns ein kleines Andenken an Australien machen." Gesagt, getan. Domenicos Oberschenkel ziert nun ein Kunstwerk mit Wiedererkennungswert. Neben Hochhäusern und einem Surfbrett im Meer schmückt der Schriftzug "IBES 13" das Bein des Frankfurters. Die Tätowierung soll ihn ab sofort immer daran erinnern, dass er ein Teil der 13. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" war.

Ob sich Domenico für sein Andenken Inspiration bei Evelyn Burdeckis (30) Manager und Felix van Deventers (22) Bruder geholt hat? Arkadius Polarz und Timo van Deventer, die als Begleitung in Down Under bereitstehen, sind inzwischen richtig gute Freunde geworden und ließen sich ein ähnliches Motiv als Erinnerung stechen.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco beim Tätowierer in Australien

MG RTL D Domenico De Cicco, Dschungelcamp, Tag 1

MG RTL D / Arya Shirazi, Instagram/arkpol Evelyn Burdecki und Felix van Deventer

