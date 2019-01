Ergreifender Appell der Schwester des verunglückten Fußballprofis Emiliano Sala (28): Der 28-Jährige saß in dem Flugzeug, das am Montagabend auf dem Weg von Nantes nach Cardiff war, dann vom Radar verschwand und bis heute verschollen ist. Nach einer dreitägigen Suche in der Nähe der britischen Insel Guernsey wurde die Suche nach – seine Schwester Romina will aber nicht aufgeben. Kurz nach Einstellung der Rettungsaktion meldete sich seine Schwester im TV zu Wort und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.

Auf einer Pressekonferenz in der walisischen Hauptstadt flehte Romina Sala: "Bitte stoppt die Suche nicht!" Sie bedankte sich bei allen Helfern, aber appellierte auch an die Verantwortlichen, die Suche fortzuführen. Vor laufender Kamera brach sie in Tränen aus: "Ich spüre, dass sie noch am Leben sind. Sie warten auf uns. Also bitte hört nicht auf zu suchen." Emilianos Schwester ist sicher: "Sie sind noch am Leben!" Auch Emilianos Vater will die Hoffnung nicht aufgeben. Er sagte laut news.com.au zu Lokal-Medien in seiner argentinischen Heimat Progreso: "Das einzige, worum ich bitte, ist die Suche fortzusetzen. Er kann nicht einfach so verschwunden sein." Die Sucheinheiten hätten mit drei Flugzeugen und fünf Helikoptern eine Fläche von 4.400 Quadratkilometern abgesucht. Doch die Maschine wurde nicht gefunden.

Laut Informationen der Times hatte der Pilot der Maschine zwar eine Privatpilotenlizenz, nicht aber eine Lizenz für kommerziellen Passagierflug – und hätte den Fußballer folglich gar nicht fliegen dürfen.

Emiliano sollte der Rekordtransfer des Premier League Vereins Cardiff City werden. Die Ablösesumme für den Stürmer des französischen Erstligisten FC Nantes betrug 17 Millionen Euro.

Getty Images Emiliano Sala bei einem Fußballspiel am 8. Januar 2019

Getty Images Emiliano Sala, Fußballspieler

Getty Images Fans von Cardiff City gedenken an verunglückten Fußballer Emiliano Sala

