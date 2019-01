Da hat doch jemand nachgeholfen! Herzogin Meghan ist 37 Jahre alt, bleibt aber offenbar im Vergleich zu Gleichaltrigen von so einigen Alterungsprozessen verschont. Dass bei der faltenfreien Ehefrau von Prinz Harry (34) schon mal ein graues Haar entdeckt wurde, ist da total akzeptabel. Fans bemerkten aber in puncto Haupthaar in den letzten Monaten einen umgekehrten Trend: Während Schwangerschaftshormone oft ein Grauwerden der Haare beschleunigen sollen, ist Meghans Kopf plötzlich eine komplett graufreie Zone. Hat sie da etwa ihre Finger im Spiel?

Die Royal-Lady muss nachgeholfen haben! Haar-Experte Jason Hogan verriet Daily Mail am Mittwoch, welche Methoden und Tricks Meghan angewendet haben könnte. Die Ex-Schauspielerin verstoße gegen eine bekannte, alte Schwangerschaftsregel: Sie färbt ihr Haar. Jason beruhigte aber, dieses Verbot habe mittlerweile ausgedient. Die chemischen Inhaltsstoffe seien nicht mehr so hochgiftig wie früher. Außerdem: “Meinen schwangeren Klientinnen empfehle ich, das Haar in mehreren Nuancen zu färben. Das lenkt von den grauen Strähnen ab.“

Der Experte erklärte noch andere Tricks, die Meghan hier und da gegen das Zurschaustellen der farblosen Strähnen benutzt haben könnte. Auch auf die Frisur käme es an. Ein lockerer Dutt, wie ihn die werdende Mama gerne trägt, oder lose geflochtene Zöpfe sorgen dafür, dass die Haare nicht eng an der Kopfhaut liegen – und graue Haare sich besser verstecken lassen.

Getty Images Herzogin Meghan im Juni 2018

Getty Images Meghan Markle im Oktober 2018

Splash News Herzogin Meghan im Januar 2019 in London

