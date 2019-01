Céline Dion (50) auf Tuchfühlung! Über zwei Jahre ist der schwere Schicksalsschlag nun her: Im Jahr 2016 verstarb René Angélil (✝73), Musiker und Ehemann der kanadischen Sängerin, an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Doch mittlerweile soll es bei Céline wieder bergauf gehen. Immer wieder wurde sie in den letzten Monaten mit ihrem Background-Tänzer Pepe Muñoz in der Öffentlichkeit gesehen. Über eine Beziehung konnte bisher nur spekuliert werden – doch sind sie wirklich nur Freunde?

Auf der diesjährigen Fashion Week in Paris hat die Sängerin immer wieder ihren 15 Jahre jüngeren und ziemlich hotten Background-Tänzer Pepe dabei. Bereits seit einigen Monaten wird gerätselt, ob zwischen den beiden nicht doch mehr läuft. Einen Beweis dafür gab es aber bisher nicht. Doch die aktuellen Schnappschüsse scheinen für sich zu sprechen: Céline und Pepe sitzen eng beisammen und können kaum die Finger voneinander lassen. Wenn die beiden gemeinsam durch die Stadt gehen, hakt sie ihren Arm bei ihm unter – nur Freundschaft oder doch mehr?

Trotz der möglicherweise schönen Neuigkeiten zeigen sich Célines Fans aber besorgt. Denn die 50-Jährige scheint dünner als je zuvor: Ihre Knochen treten an ihren Schultern und ihrem Brustkorb deutlich hervor. "So dünn" kommentiert da nicht nur ein Follower unter den neusten Bildern auf ihrem Instagram-Account.

SplashNews.com Céline Dion (r.) mit Pepe Muñoz in Paris im Januar 2019

SplashNews.com Pepe Muñoz und Céline Dion auf der Pariser Fashion Week 2019

SplashNews.com Céline Dion (r.) und Pepe Muñoz auf einer Show der Pariser Fashion Week 2019

Getty Images Céline Dion (r.) mit Pepe Muñoz auf der Pariser Fashion Week 2019



