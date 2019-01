Was ist los bei Neu-Mama Paola Maria (25)? Erst im Dezember vergangenen Jahres bekamen die YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Baby Leonardo hat das Herz der frischgebackenen Mutter im Sturm erobert und ist ihr ganzer Stolz. Doch ganz unbeschwert kann sie ihr frisches Familienglück momentan wohl nicht genießen: Paola liegt wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes wieder im Krankenhaus.

Am Donnerstagmorgen meldet sich die Beauty in ihrer Instagram-Story mit einer Kanüle auf dem Handrücken. Wenig später postet sie ein Foto aus dem Krankenhaus-Bett. Friedlich schlummert sie an der Seite ihres Söhnchens. Was ihr fehlt, verrät die 25-Jährige ihren Followern zwar nicht, aber zumindest gibt sie eine kleine Entwarnung. "Hey Leute, macht euch bitte keine Sorgen! Ich bin bald wieder fit", kommentiert sie das Pic. Ihr Gatte Sascha hält ihr in dieser schweren Zeit die Hand.

Es ist nicht das erste Mal, dass Paola seit Leonardos Geburt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Erst im Anfang des Monats musste die Influencerin wegen Fieber und Schüttelfrost in die Notaufnahme. Dort wurde bei ihr ein Blutstau in der Gebärmutter diagnostiziert.

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski

Anzeige

Instagram / paola Youtuberin Paola Maria mit Söhnchen Leonardo

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Paola Maria auf der Berlin Fashion Week 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de