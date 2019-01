Paola Maria (25) lüftet wie versprochen das große Namens-Geheimnis! Kurz vor dem Jahreswechsel wurde die erfolgreiche YouTuberin zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann Sascha Koslowski sind die beiden an Weihnachten Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Alle weiteren Informationen hielt die Influencerin aber zurück – bis jetzt: Auf einem ihrer Social-Media-Kanäle verriet Paola nun endlich, wie der kleine Mann heißt!

In einem aktuellen YouTube-Video sprach Paola erstmals über den kompletten Ablauf der Geburt ihres kleinen Schatzes. Dabei durfte natürlich ein Detail nicht fehlen, auf das alle Fans der 25-Jährigen seit Wochen gewartet hatten: der Baby-Name. "Um 10:01 Uhr ist unser kleiner süßer Leonardo Koslowski zur Welt gekommen", berichtete Paola stolz.

In den Kommentaren des Clips überschlugen sich die begeisterten Reaktionen. Auch Netz-Kollegen der Beauty konnten sich nicht zurückhalten, Paola ein paar liebe Worte zu hinterlassen. "Ich bin so so stolz auf euch. Ich liebe den kleinen Leo schon so sehr", schrieb beispielsweise Freundin Dagi Bee (24) – und verriet so ganz nebenbei noch den niedlichen Spitznamen des Mini-Koslowski. Aber was sagt ihr zum Namen von Paolas und Saschas Kind? Stimmt ab!

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de