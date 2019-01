Familie van Deventer ist hin und weg! Seit Freitagabend ist es klar: Für Evelyn Burdecki (30), Peter Orloff (74) und Felix van Deventer (22) ist die Dschungelcamp-Krone zum Greifen nah! Die Zuschauer hielten das Trio für am sympathischsten und wählten sie ins große Finale – und Dschungelküken Felix konnte sein Glück kaum fassen. Einer, der sich über diesen Erfolg mindestens genauso freut, ist seine Begleitperson: Timo van Deventer zeigte mit einem emotionalen Social-Media-Posting, wie stolz er auf seinen kleinen Bruder ist!

Was für ein rührendes Statement! Auf Felix' Instagram-Account, der aktuell von Timo betreut wird, postete der ein Foto von sich und dem aktuellen Busch-Bewohner vom kurzen Wiedersehen während der Schatzsuche. "Zusammen sind wir dieses große Abenteuer vor drei Wochen angetreten. Wir wussten nicht, was uns und insbesondere dich erwartet. Jetzt bist du unter den letzten drei und es ist unglaublich, was du geleistet hast", schrieb er dazu. Felix habe sich so gezeigt, wie er wirklich ist, wie er gekannt und geliebt wird. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf dich bin und ich freue mich unfassbar doll, wenn wir wieder zusammen sind! Ich liebe dich, mein kleiner Bruder."

Dass die Dschungelcamp-Teilnahme seines Bruders Timo so richtig unter die Haut geht, ist längst nichts Neues mehr. Bereits vor einer Woche wurde bekannt, dass er sich gemeinsam mit Evelyns Begleitung Arkadius Polarz ein Tattoo als Erinnerung an die aufregende Zeit in Australien hat stechen lassen.

Instagram / felixvandeventer Felix und Timo van Deventer in Australien

TVNOW / Stefan Menne Felix van Deventer mit seinem Bruder Timo im Dschungelcamp

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer in Australien

