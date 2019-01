Neri Oxman hatte es dementiert, doch die Pressemaschinerie hielt vehement dagegen: Brad Pitt (55) und sie seien Hals über Kopf verliebt, die sexuelle Chemie wäre sagenhaft. Ob es nur Gerüchte waren oder ob der Schauspieler und die Architektin eventuell doch ein kleines Tête-à-Tête im Sommer 2018 hatten, blieb bislang offen. Jetzt sorgt Neri jedoch für Klarheit: Die 42-Jährige ist verheiratet und schwanger – aber nicht mit Brad!

Im schmutzigen Sorgerechtsstreit mit Angelina Jolie (43) hätte Brad Ablenkung sicherlich gut gebrauchen können. Ob er diese bei Neri gefunden hat, wurde bislang nicht bestätigt. Dabei sah es im Sommer 2018 monatelang genau danach aus. Nun brachte der Hochzeitsteil der New York Times Klärung: Neri heiratete am 19. Januar 2019 den Hedgefonds-Manager Bill Ackman. Im Artikel steht auch, dass die beiden ihr erstes Date im September 2017 hatten. "Sie war all das, was sie über sie gesagt hatten”, so Bill. “Ich wusste in etwa fünf Sekunden, dass sie perfekt für mich ist." Es hätte nicht lange gedauert, bis Neri dasselbe fühlte.

Aktuell kursieren Gerüchte um eine angebliche Beziehung zwischen Brad und Charlize Theron (43). Die beiden Hollywood-Stars wurden bei einem Event im Hotel Chateau Marmont in Los Angeles gesehen – Brad habe dabei seinen Arm um Charlize gelegt, beide sollen sehr vertraut gewirkt haben.

Jacopo Raule/Getty Images for Lexus) Neri Oxman auf der Design Week in Mailand, 2017

Riccardo Savi / Freier Fotograf Dr. Neri Oxman im Grand Hyatt in New York City 2018

MEGA Charlize Theron und Brad Pitt als Werbegesicht von "Breitling"

