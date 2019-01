Schlagersänger Peter Orloff (74) holte sich bei Ich bin ein Star - holt mich hier raus! den dritten Platz. Bis zum Schluss hatte sich der 74-Jährige in der Show wacker geschlagen und sackte bei seiner letzten Prüfung sogar satte fünf Sterne ein. Dabei war dem "Monika"-Interpreten offenbar schon frühzeitig klar, dass es für ihn nicht bis an die Dschungel-Spitze reichen würde. Bereits nach der Hälfte der Sendung war sich Peter sicher, wer die Rallye Down-Under für sich entscheiden wird!

Im Interview mit spot on news erzählte der Musiker: "Mir war eigentlich klar, dass Evelyn gewinnen wird. Dennoch wollte ich da noch ein Wörtchen mitreden und freue mich jetzt total über meine Platzierung. Das ist wirklich sensationell." Er habe in dem Camp ein besonderes Verhältnis zu der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn aufgebaut. "Wir hatten ein wirklich schönes Miteinander und viele emotionale Gespräche. Ich konnte ihr Dinge für ihr weiteres Leben vermitteln", führte Peter aus und ergänzte: "Sie hat mich persönlich sehr berührt, als sie sagte, sie spüre so viel Wärme und auch Schutz, wenn ich neben ihr stehe. Ich habe sie, sowie ihre Wünsche und ihre Ideen wirklich ernst genommen."

Auch für ihn selbst sei der Aufenthalt im australischen Grün ein echter Gewinn gewesen. "Ich bin in den Dschungel gegangen, um meine Grenzen auszuloten. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich sie nicht nur ausgelotet, sondern sogar erweitert habe", stellte Peter fest. "Ich habe Dinge gemacht, die ich nie für möglich gehalten hätte."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Peter Orloff und Evelyn Burdecki an Tag 10 des Dschungelcamps

TVNOW / Stefan Menne Peter Orloff, Finalist bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

MG RTL D / Stefan Menne Peter Orloff im Dschungelcamp 2019, Tag 1

