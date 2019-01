Sie kann es immer noch nicht fassen! In der 13. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus konnte sich Evelyn Burdecki (30) die Dschungelkrone sichern. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin wurde vor Schlagerstar Peter Orloff (74) und GZSZ-Darsteller Felix van Deventer (22) zum beliebtesten Promi im australischen Urwald gewählt. Promiflash sprach wenige Stunden nach der Entscheidung mit einer überglücklichen und erschöpften Show-Siegerin.

Wie die Düsseldorferin im Interview verriet, wisse sie noch gar nicht so recht, wo ihr der Kopf steht. "Ich bin innerlich überall am Vibrieren in allen Ecken, bin am Zittern. Ich habe immer noch Gänsehaut, von innen und von außen. Meine unrasierten Stellen sind voller Gänsehaut, weil die Haare dann so hochgehen", erklärte die Blondine. Mittlerweile ist sie zwar wieder im Luxushotel an der Gold Coast, doch so ganz habe sie das Ende der Zeit in der Freiluft-WG noch nicht realisiert. "Meine Seele schwebt immer noch über dem Dschungel, winkt mir gerade zu und sagt: 'Komm zurück.' Aber ich sage: 'Nein! Ich werde ganz schnell nach Deutschland gehen'", fügte sie lachend hinzu.

Obwohl sie inzwischen zumindest körperlich den Dschungel hinter sich gelassen hat, ist die 30-Jährige noch nicht ganz die Alte. "Ich war zwar Duschen, aber ich bin noch nicht komplett wieder in einen normalen Menschen reingeschlüpft", gestand Evelyn weiter. Bis sie auch mental wieder halbwegs im Alltag angekommen ist, könnte es also noch etwas dauern.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn Burdecki am fünften Dschungelcamp-Tag

TV NOW Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, Ex-Bachelor-Kandidatin

