Evelyn Burdecki (30) ist Dschungelkönigin – und kehrt mit einem ganz neuen Körper nach Deutschland zurück! Schlagersänger Peter Orloff (74) und GZSZ-Star Felix van Deventer (22) hatten im Finale keine Chance gegen das ehemalige Bachelor-Babe. Die Zuschauer wollten Evelyn auf dem Busch-Thron sehen. Kein Wunder, immerhin hat sich die Blondine über zwei Wochen lang trotz strenger Dschungel-Diät voll reingehängt. Doch so ein konsequenter Körpereinsatz geht selbst an einer Queen nicht spurlos vorbei: Evelyn hat mächtig abgenommen – besonders an der Oberweite und ihrem Hintern!

"Ich muss sagen: Die Tüten sind richtig leer geworden. Zwei Größen!", verriet die 30-Jährige im Promiflash-Interview. Doch nicht nur vornerum, sondern auch hintenrum hat Evelyn an Volumen verloren: "Mein Po ist auch leer geworden." Das soll allerdings nicht lange so bleiben: "Ich will ab jetzt bis zum Abwinken ganz viel Milch und Eiweiß zu mir nehmen, dann sind in zwei Wochen die Tüten auch wieder voll. Also die Po-Tüten und die Brust-Tüten", erklärte die Nachfolgerin von 2018-Gewinnerin Jennifer Frankhauser (26).

Insgesamt zeigt Evelyns Waage nach in Down Unter sechs Kilo weniger an. Für ein so zierliches Persönchen eine Menge: "Das hat sich schon richtig bemerkbar gemacht, da dachte ich so: Whoa, was ist hier passiert?" Doch die Düsseldorfer Frohnatur ist zuversichtlich, dass sie schnell wieder zur gewohnten Verfassung zurückkehrt: "Zwei Wochen nur Eiweiß und dann geht das schon wieder. Karotten auch und so."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin 2019

Anzeige

TVNOW Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

Anzeige

TV NOW Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de