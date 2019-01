Wer möchte im ehemaligen Haus der Beckers wohnen? In ihrer Luxus-Wohnung in London lebten Boris (51) und Lilly Becker (42), bis sie im Mai ihre Trennung bekannt gegeben haben. Boris verriet erst kürzlich, woran die Ehe scheiterte: Der Ex-Tennis-Spieler und das Model seien einfach zu verschieden gewesen. Aus ihrem gemeinsamen Heim sind beide bereits vor Monaten ausgezogen. Die Luxus-Immobilie steht seitdem frei – und kann ab sofort gemietet werden!

Im Internet befindet sich seit Kurzem ein Inserat für die Backsteinvilla im teuren Stadtviertel Wimbledon. Das bestätigte ein Sprecher des Immobilien-Unternehmens "Knight Frank" gegenüber Bild. Die Luxus-Behausung wurde erst vor acht Jahren erbaut. Insgesamt verfügt das Haus über acht Schlafzimmer und vier Badezimmer verteilt auf vier Etagen. Zu den insgesamt 750 Quadratmetern Wohnfläche zählen auch ein Garten und eine Dachterrasse.

Boris und Lilly lebten zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Amadeus (8) in dem Haus. Platz würde dagegen eine ganze Großfamilie unter dem Dach finden. Für das Objekt muss der künftige Mieter aber ordentlich in die Tasche greifen: Die Villa kostet 22.500 Euro – im Monat! Wer die Immobilie direkt kaufen will, kann das auf Wunsch auch tun. Dafür wären dann auf einen Schlag umgerechnet rund 11,5 Millionen Euro fällig, erklärte ein Sprecher des Maklerbüros.

