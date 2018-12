Boris Becker (51) spricht offen über Liebes-Aus! Seit Mai dieses Jahres ist es offiziell: Der Tennisprofi und Lilly Becker (42) gehen nach neun Jahren als verheiratetes Paar wieder getrennte Wege. Vor Gericht haben die beiden als Scheidungsgrund "Unvernünftiges Verhalten" angegeben. Was genau zum Ende ihrer Ehe geführt hat, blieb bisher allerdings noch ein Geheimnis. Nun verriet Boris selbst, woran die Beziehung zu Lily zerbrochen ist!

Im Interview mit Bunte legte Boris die Karten auf den Tisch: Obwohl er nie eine Frau so leidenschaftlich und intensiv geliebt hätte wie Lilly, würden ihre Weltanschauungen und Prioritäten letztendlich nicht mehr zusammenpassen. "Wir stammen aus komplett verschiedenen Welten. Anfangs war das reizvoll, irgendwann hat man den anderen nicht mehr verstanden. Und das macht es unmöglich, zusammenzubleiben", erklärte der ehemalige Olympiasieger. Die beiden hätten keine gemeinsamen Interessen mehr gehabt und seien sich auch in Bezug auf ihre Werteanschauungen und ihr Gefühl für echte und falsche Freunde uneinig gewesen. Selbst beim Umgang mit der Familie wären sie auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen – das habe am Ende nur noch zu Streit und Wut geführt!

Geld hingegen sei niemals Anlass zum Zoff gewesen. "Da waren wir ähnlich: Wenn es da ist, geben wir es aus, wenn nicht, geben wir es nicht aus. Geld war sekundär", lautete das Fazit des vierfachen Vaters. Liebe, Leidenschaft und Respekt würden derweil eher durch die Meinungsverschiedenheiten in anderen Dingen verloren gehen. "Emotional waren wir bereits schon länger getrennt", so Boris.

Splash News Lilly Becker in London

Splash News Boris Becker im Dezember 2018

Getty Images Lilly und Boris Becker bei den Laureus World Sports Awards in Monaco

