Deutliches Schwanger-Statement? Nachdem Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) zu Weihnachten ihr persönliches Happy End verkündet haben – das Hollywood-Paar hat sich nach turbulenten Jahren endlich das Jawort gegeben – hielten sich hartnäckig die Gerüchte um eine Schwangerschaft. Erst vor wenigen Tagen dementierte die frisch Vermählte die vermeintlichen Schlagzeilen auf typisch humorvolle Miley-Art. Bei ihrem neuesten Auftritt schritt die "Mit Dir An Meiner Seite"-Darstellerin jetzt auch noch mit nacktem Bauch über den roten Teppich. Wollte Sie damit den letzten Zweiflern eine klare Schwanger-Ansage liefern?

Miley und Liam hatten bei der G'Day USA Gala ihren ersten offiziellen Auftritt als Ehepaar, so berichtete Daily Mail. Die Turteltauben erschienen im eleganten Partnerlook: Er klassisch im dunklen Smoking und sie in einem tief ausgeschnittenen Kleid, das den Blick vom Dekolleté bis zum Bauchnabel freigab. Von baldigem Nachwuchs keine Spur: Statt einer Wölbung überraschte die Sängerin mit einem flachen Bauch und Sixpack-Ansatz.

Auf dem Event lachten Miley und Liam ausgelassen miteinander und der 29-Jährige legte immer wieder seinen Arm um die Schulter seiner Liebsten. Über seine Ehe mit der "Wrecking Ball"-Interpretin verriet der Hollywood-Schnuckel am Rande des Events: "Es fühlt sich nicht so an, als hätte sich viel verändert, aber auf der anderen Seite hat es das." Ob er damit vielleicht doch auf eine baldige Schwangerschaft anspielt?

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "G'Day USA"-Gala 2019

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Liam Hemsworth

