Samuel Koch (31) lässt sich nicht unterkriegen! Das bewies er jetzt wieder eindrucksvoll mit seinem Beitrag zur "10 Year Challenge", bei der ein aktuelles Bild mit einem von vor einem Jahrzehnt gegenübergestellt wird. Die Unterschiede sind dabei meist nur ein paar kleine Fältchen mehr, oder auch das ein oder andere neue graue Haar. Nicht so bei dem Schauspieler – sein gepostetes Foto rührte seine Fans zutiefst!

Auf seinem Instagram-Account postete der 31-Jährige ein Bild, das zeigt, wie sehr sich sein Leben in den letzten zehn Jahren verändert hat. Es ist dieselbe Stadt, derselbe Ort, dieselbe Pose und sogar dieselbe Sonnenbrille. Doch wo er auf dem alten Foto noch stehend in die Sonne blickte, fällt jetzt sofort sein Rollstuhl ins Auge. Seine Fans zeigten sich von so viel Stärke beeindruckt: "Mit Abstand das beeindruckendste Bild dieser Challenge. Du bist ein Vorbild." Ein anderer Kommentar lautete: "Der größte Respekt geht an dich. Du hast niemals deinen Lebenswillen aufgegeben. Du bist wundervoll."

Seit seinem schweren Unfall in der Fernsehshow Wetten dass...? im Dezember 2010 ist der ehemalige Geräteturner vom Hals abwärts gelähmt. Doch selbst dieser Schicksalsschlag konnte Samuel nicht die Freude am Leben rauben. Seinen Post versah er mit den Worten "Stehaufmensch". Und dass er das ist, bewies er bereits im Jahr 2016, als er seine große Liebe Sarah Elena Timpe (33) heiratete und den Hochzeitstanz an Seilen befestigt auf Augenhöhe tanzte.

Instagram / einsamuelkoch Samuel Koch, deutscher Schauspieler

Sebastian Reuter/Getty Images for the Alliance German Producer Samuel Koch auf dem Produzenten-Sommerfest 2018

Instagram / einsamuelkoch Samuel Koch und Sarah Elena Timpe bei ihrer Hochzeit

