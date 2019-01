Wie die Mutter, so die Tochter! Am siebten Januar ist Blue Ivy Carter (7) sieben Jahre alt geworden. Sie ist der älteste Nachwuchs von Beyoncé (37) und Jay-Z (49). Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, erkennt man beim Blick auf Mutter und Tochter sofort. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend! So zeigt ein aktueller Instagram-Post der 37-Jährigen eine Kinderfotocollage, auf der zwei Kinder zu sehen sind, die Zwillinge sein könnten und sich als Blue Ivy und Beyoncé im selben Alter entpuppen!

Man könnte zunächst meinen, beide Aufnahmen würden Blue Ivy zeigen, doch in der Bildunterschrift verrät Beyoncé, dass SIE auf einem der Fotos zu sehen ist – damals im selben Alter wie ihre Tochter heute. "Jemand hat diesen Vergleich gemacht, von mir mit sieben Jahren und Blue mit sieben. Mein Baby wird groß", schreibt sie zu der Collage.

Ähnliche Gesichtszüge, gleiche Augenpartie, selbes Afrohaar – Blue Ivy ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Diese trägt ihre Haare mittlerweile allerdings häufig geglättet. Bleibt abzuwarten, ob auch Blue Ivy irgendwann das Glätteisen ansetzt. Und vor allem, wie sie in 30 Jahren aussieht.

Instagram / beyonce Blue Ivy und Beyoncé

Allen Berezovsky/Getty Images Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy Carter bei einem Basketballspiel in Los Angeles

Beyonce.com Beyoncé und Tochter Blue Ivy Carter in Paris

