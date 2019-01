Neben heißen Flirts und dem ersten Übernachtungs-Date steht in der kommenden Folge von Der Bachelor eine Pool-Party an – eine feucht-fröhliche Gelegenheit, um mit Andrej Mangold (32) auf Tuchfühlung zu gehen! Diese Chance nutzten auch die Ladys der vorigen Staffel bei Ex-Bachelor Daniel Völz (33). Seine nasse Sause führte 2018 zu einem skandalösen Abgang von Yeliz Koc (25): Sie verpasste dem Rosenkavalier eine Ohrfeige. Auch in diesem Jahr endet die anschließende Nacht der Rosen mit einem Schock!

Achtung, Spoiler!

Die Party beginnt ganz harmlos – vor allem Flirt-Profi Jennifer Lange geht in die Offensive und sucht Nähe zu dem begehrten Junggesellen. Die anderen Girls führen ebenfalls innige Gespräche mit Andrej – umso überraschender seine Entscheidung am Ende des Tages, die eine Kandidatin besonders hart trifft: "Das ist krank. Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen? Der kann froh sein, dass ich nicht Yeliz bin und ihm eine geballert habe dafür!", empört sich eine der Teilnehmerinnen über die unvorhersehbare Rosenvergabe.

Mit ihrer Ohrfeige sorgte die Deutschtürkin im vergangenen Jahr für einen handfesten Skandal – vor ihr hatte noch keine andere Kuppelshow-Teilnehmerin die Hand gegen einen Bachelor erhoben. Ob Andrej auch mit so einer Aktion rechnen muss? Das erfahren die Zuschauer am Mittwoch ab 20:15 Uhr auf RTL.

