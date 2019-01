In der fünften Folge von Der Bachelor wird wieder heiß geknutscht! Beim Einzeldate zwischen Rosenkavalier Andrej Mangold (32) und Liebes-Anwärterin Stefanie Gebhardt knistert es gewaltig – wenn auch nicht auf Anhieb. Denn beim Candlelight-Dinner zeigt sich Steffi zuerst verlegen und zurückhaltend. Nachdem Andrej aber die Initiative ergreift, übernachtet die Düsseldorferin sogar bei ihm – als erste Dame in dieser Staffel!

Nach der ersten Knutscherei mit Steffi zieht Andrej im Einzelinterview sein Fazit: "Der Kuss war nicht von der allerersten Sekunde zu hundert Prozent harmonisch. Es hat nicht direkt, von Sekunden eins an, gepasst", resümiert der Hannoveraner, ergänzt aber: "Auch wenn wir nicht direkt zueinander gefunden haben, hat es sich gut angefühlt." Andrej habe schnell bemerkt, dass die 32-Jährige Schwierigkeiten hatte, die Kameras auszublenden. "Ich wollte herausfinden, wie es ist, wenn die Kameras nicht mehr dabei sind", meint er. Deshalb habe er die Düsseldorferin gebeten, die Nacht mit ihm zu verbringen. Für die Zuschauer ein gefundenes Fressen zum Lästern: "Es passt nicht zu 100 Prozent... Bleib doch über Nacht hier! – Also das ist die Art 'Mann', vor der Mama mich immer gewarnt hat!" und "Da hat er aber nett umschrieben, dass sie nicht küssen kann. Bei einer Übernachtung kann er wenigstens abchecken, ob sie andere Qualitäten hat!", tratschen sie auf Twitter.

Der Rosenkavalier sei am folgenden Morgen mit einem Lächeln in den Tag gestartet. "Das ist was sehr Schönes", sagt er und führt aus: "Dieses Gefühl ist schon eine Weile her." Auch Steffi zieht ein positives Fazit: "Die Nacht war kurz – aber weil wir viel gesprochen haben." Sonst sei zwischen den beiden Turteltauben nichts weiter passiert. "O. k., geknutscht haben wir", ergänzt sie verlegen. Für Steffi ist es nicht das erste nächtliche Rendezvous im TV: Schon in der RTL II-Datingshow Game of Clones fummelte die Brünette mit Singel-Boy Patrick.

