Evelyn Burdecki (30) bekommt wohl einfach nicht genug! Für die frischgebackene Dschungelcamp-Königin stehen momentan aufregende Tage auf dem Programm: Kaum in Deutschland gelandet, jagt ein wichtiger Termin den nächsten. Zwischen zahlreichen TV-Auftritten und Interviews fand Evelyn jetzt dennoch kurz die Zeit, ihre Koffer auszupacken – und traute ihre Augen nicht! Im Gepäck lauerte doch tatsächlich eine böse, und vor allem tierische, Überraschung auf sie!

Zurück in der Heimat dachte sich Evelyn wohl, endlich einen Schlussstrich unter die Busch-Zeit ziehen zu können – doch nix da! Als sie in einer schlaflosen Nacht anfing, ihre Sachen auszupacken, wartete eine ganz besondere und unerwartete Dschungelprüfung auf sie. "Dann hab ich erst mal alle Koffer ausgeräumt und tatsächlich... das ist jetzt ekelig, aber ich muss euch das sagen. Da waren noch zwei tote Ameisen drin und zwei tote Kakerlaken", erzählte die 30-Jährige lachend in ihrer Instagram-Story.

Doch Evelyn wäre nicht Evelyn, wenn sie die Situation nicht mit einer ordentlichen Portion Humor nehmen würde. In bekannter "Hilti"-Manier ergänzte sie: "Ich hoffe, ich bekomme dadurch jetzt keinen Ärger mit dem Zoll." Wohl genau dieser etwas verpeilten und lustigen Art hat es Evelyn zu verdanken, jetzt die Dschungelkrone zu tragen. Ob sich in der wohl auch noch das ein oder andere Tierchen versteckt?

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Flugzeug

Anzeige

Becher/WENN.com Evelyn Burdecki beim AEZ-Midnight-Shopping-Event in Hamburg 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de