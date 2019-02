Mit ihrem neuen Song "7 Rings" hat Ariana Grande (25) einfach Pech: Erst erhob Princess Nokia (30) Plagiats-Vorwürfe gegen die Sängerin. Dann erntete sie auch noch Spott für ihr neues Tattoo, mit dem sie an den Nummer-1-Hit erinnern wollte: Fans machten das Pop-Sternchen darauf aufmerksam, dass die japanischen Schriftzeichen nicht "7 Rings" sondern "Kleiner Grill" bedeuten. Jetzt hat sich Ari erneut unter die Nadel gewagt – mit dem Ergebnis erhaschte sie aber nur noch mehr Lacher im Netz!

Stolz präsentierte die 25-Jährige das fertige Tattoo in ihrer Instagram-Story und bewies dabei ordentlich Humor: "Ruhe in Frieden, kleiner Grill. Vermisse dich. Ich mochte dich echt." Dass ihre Körperkunst jedoch immer noch fehlerhaft ist, hatte sie wohl nicht gerechnet. Erneut machten japanisch sprechende User die "thank u, next"-Interpretin darauf aufmerksam, dass jetzt zwar kein Zeichen mehr fehle, die Anordnung aber nicht korrekt sei: Das Symbol für BBQ sei immer noch da. "Jetzt liest sich Arianas Tattoo wie ein japanischer BBQ-Finger", stichelte ein Twitter-User.

Den richtigen Sinn ergeben die Zeichen nur, wenn von oben links nach unten rechts gelesen wird. In Japanisch liest man jedoch von rechts nach links. Bei diesem Fauxpas handelt es sich allerdings nicht um den ersten Tattoo-Fail der Musikerin: Nach der Trennung von Pete Davidson (25) ließ sie sich im November ihr Liebes-Tattoo überstechen. Statt des Namens ihres Ex-Freundes prangt auf Aris Ringfinger nun ein schwarzes Herz.

Instagram / arianagrande Überarbeitetes Tattoo von Ariana Grande

Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei einer Preisverleihung in New York, Dezember 2018

Anzeige

Doug Peters / Empics / ActionPress Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de