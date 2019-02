Entwarnung bei Paris Jackson (20)? Erst die Gerüchte um ihren angeblichen Drogenkonsum. Dann meldete sich die 20-Jährige aus der Klinik, sie brauche eine Pause von allem. Jetzt noch die vermeintliche Enthüllungsdoku über ihren Vater Michael Jackson (✝50), die ziemlich viel Staub aufgewirbelt hat. Könnte das die schöne Jackson-Tochter zusätzlich belasten? Danach sieht es zumindest nicht aus: Aktuelle Bilder mit ihrem Freund Gabriel Glenn zeigen Paris lachend auf einer Shoppingtour!

Offenbar scheint ihr der Wirbel um die Doku "Leaving Neverland" nichts auszumachen. Paris hatte in den vergangenen Monaten viel mit sich selbst zu kämpfen und begab sich in psychiatrische Behandlung. Die Schlagzeilen um Michael hätten sie schwer belasten können – doch das scheint nicht der Fall zu sein. Lachend und händchenhaltend präsentierte sich die Musikerin und ihr Freund am Dienstag bei einer Shoppingtour durch die Melrose Avenue in West Hollywood, wie Paparazzi-Bilder zeigen. Die ersten Gerüchte, dass Paris und Gabriel zusammen seien, kamen im August vergangenen Jahres auf, als sie sich bei einem Auftritt ihrer Band "The Soundflowers" küssten.

Mit seiner Dokumentation löste Regisseur Dan Reed beim Sundance Filmfestival in den USA einen Eklat aus, da entsetzte Zuschauer den Kinosaal noch während der Vorstellung verließen. Manche weinten oder hielten sich die Augen zu – die Angehörigen des "King of Pop" schrieben in einer Stellungnahme, dass der Film keine Doku, sondern Verleumdung sei.

Getty Images Paris Jackson bei der Moschino-Fashion-Show im Oktober 2018

MEGA Paris Jackson mit ihrem Freund Gabriel Glenn

George Rose/Getty Images Michael Jackson, King of Pop

