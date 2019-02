Spielt Evanthia Benetatou bei Der Bachelor etwa wirklich ein falsches Spiel? Schon seit ihrer ersten Begegnung scheint es zwischen der 26-Jährigen und Rosenkavalier Andrej Mangold (32) richtig zu knistern: Innige Blicke und bedeutungsvolle kleine Berührungen sind zwischen der süßen Flugbegleiterin und dem Sportler inzwischen zur Tagesordnung geworden. Bei ihren Mitstreiterinnen ist die Düsseldorferin hingegen nicht ganz so beliebt – denn die Mädels zweifeln ernsthaft an Evas Absichten!

Bei Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen ließen die ausgeschiedenen Kandidatinnen Cecilia Asoro und Ernestine Palmert kein gutes Haar an ihrer ehemaligen Konkurrentin. "Die Frau ist so eine unloyale Person. Sie ist falsch, sie spielt ein Spiel, ich weiß nicht, was es ist [...]. Wie sie da dargestellt ist, ist noch gut, weil die ist echt...die ist echt eine falsche Person!", erklärte Cecilia aufgebracht gegenüber Moderatorin Frauke Ludowig (55). Ernestine entgegnete eher vorsichtig, Eva wisse nun mal, was sie wolle – und wurde von Cecilia ergänzt: "Und geht dafür über Leichen!"

Dass besonders Cecilia kein großer Fan der Brünette ist, war schon in der fünften Episode der Kuppelshow deutlich geworden: Ganz klar hatte das Model Eva ins Gesicht gesagt, sie möge sie nicht – was die Fitness-Liebhaberin ihrerseits prompt bestätigte.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Eva und Andrej beim Einzeldate

Anzeige

MG RTL D Cecilia Asoro, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

RTL Cecilia Asoro, "Bachelor"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de