Die Zuschauer lachen über die Mordeger-Twins! Am vergangenen Mittwoch war Yanas großer Moment gekommen – gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Tayisiya (21) begab die Blondine sich in der Erfolgssendung Shopping Queen auf die Jagd nach dem perfekten Outfit mit einer Schluppenbluse. Dabei eroberten die Mädchen mit ihrer süßen und naiven Art das Herz von Designer Guido Maria Kretschmer (53) im Sturm. Doch die Fans konnten Yanas und Tayisiyas Auftreten nur wenig abgewinnen und zogen im Netz über sie her!

Die Twitter-Nutzer ließen kein gutes Haar an den beiden Tennisspielerinnen: "Die Zwillinge haben zu oft den Tennisball an den Kopf bekommen – anders kann ich mir das nicht erklären" und "Klar hat man mit 21 noch nicht viel Lebenserfahrung, aber bei den beiden hab ich das Gefühl, dass mit dem Tennisball auch ein paar Gehirnzellen davongehoppelt sind", witzelten zwei User während der Sendung. "Es gibt 13-Jährige, die erwachsener wirken", wunderte sich ein weiterer.

Ein weiteres Detail, an dem sich viele störten, war die hohe Stimmlage der Girls: "Gleich zweimal diese Stimme. Es tut mir leid, es ist böse, aber diese Stimme ist ja Horror." Ging es euch ähnlich mit Yana und Tayisiyas "Shopping Queen"-Auftritt? Stimmt ab!

MG RTL D / Constantin Ent. "Shopping Queen"-Kandidatin Yana Morderger (r.) mit ihrer Begleitung Tayisiya

Instagram / tayuschka Yana und Tayisiya Morderger, November 2018

Instagram / tayuschka Yana und Tayisiya Morderger in der Ukraine

