Auch wenn Herzogin Meghan (37) mit immer neuen Looks begeistert, gibt es doch eine Konstante bei ihren Auftritten: Immer wieder legt die schwangere Royal-Dame Hand an ihren Babybauch! Schon vor einigen Wochen entbrannte eine heftige Debatte im Netz darüber, ob die Streicheleinheiten für ihre Kugel nicht etwas aufgesetzt seien. Bei ihren vergangenen Terminen hielt Meghan ihren Bauch gewohnt oft und liebevoll fest – Grund zum Schwärmen oder doch zu viel des Guten?

Um ihre Rundung gekonnt in Szene zu setzen, greift die Herzogin auf ein paar simple Tricks zurück: eng anliegende Designerteile im Kontrast zu weiten Mänteln betonen die stetig wachsende Babykugel. Diese Strategie verfolgt die Ex-Schauspielerin nach einigen kritisierten Auftritten des vergangenen Jahres auch 2019, wie aktuelle Bilder ihrer Termine mit Prinz Harry (34) in Birkenhead, Bristol oder im Nationaltheater in London zeigen. "Sie genießt es, schwanger zu sein und weiß, dass es das ist, was die Leute sehen wollen, wenn sie in der Öffentlichkeit ist", erklärte Stylist Lucas Armitage erst kürzlich der britischen Daily Mail.

Bei allem Verständnis für Meghans Verhalten melden sich auch immer wieder kritische Stimmen zu Wort: Immerhin 33,3 Prozent der Promiflash-Leser fanden in einer Umfrage im Dezember, die Bald-Mama dränge sich mit ihren Streichel-Gesten in den Mittelpunkt. Was haltet ihr von der Debatte: Macht Meghan alles richtig oder ist es euch langsam doch zu viel? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

Getty Images Herzogin Meghan, beim Besuch der One25-Charity in Bristol im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Cirque du Soleil Premiere von "Totem"

Getty Images Herzogin Meghan in London

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan



