Kelsy Karter macht seit 2015 Musik – doch jetzt ist sie fernab ihrer Gesangskunst in aller Munde: Die Sängerin hat sich ihr Idol tätowieren lassen. Das ist erst einmal nichts Außergewöhnliches. Doch Kelsy wählte eine ganz besondere Stelle für das Porträt ihres musikalischen Vorbilds Harry Styles (25). Sie ließ sich den Sänger ins Gesicht tätowieren, genau genommen auf die rechte Wange. Nachdem ein Foto von ihr in den Social-Media-Kanälen Wellen schlug, spricht die 24-Jährige nun selbst über ihre dauerhafte Körperbemalung.

In The Edge Afternoon Show verriet Kelsy, was sie zu dem Tattoo bewegte: “Als Musikerkollegin respektiere ich wirklich, was er für den Rock ‘n’ Roll tut. Ich bin eine Frau der modernen Rock ‘n’ Roll-Bewegung und er hat den Kids Sounds gezeigt, die sie sonst vielleicht nicht gehört hätten. Weil er aus der Pop-Welt kam und ein Rock-’n’-Roll-Album veröffentlichte, öffnete er Leuten wie mir die Türen. Ich respektiere wirklich, was er tut und liebe, was er tut – und er ist nett anzusehen.”

Verantwortlich für die Gesichtsbemalung ist der in Los Angeles ansässige Tattoo-Künstler Romeo Lacoste. Kelsy, die bereits einen Song für Harrys Bandkollegen Zayn Malik (26) geschrieben hat, deutete Anfang Januar 2019 aber noch weitere Fan-Projekte an: Sie habe auch etwas für den Geburtstag von Harry geplant.

Instagram / kelsykarter Kelsy Karter, Musikerin

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei seinem Konzert in Paris

Anzeige

Instagram / kelsykarter Kelsy Karter, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de