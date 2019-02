Wird P. Diddy (49) bei diesen heißen Kurven etwa wehmütig? Über 15 Jahre ist es schon her, dass der Rapper und Megastar Jennifer Lopez (49) ein Paar waren. Heute gehen die beiden Promis längst getrennte Wege. J.Lo ist glücklich mit dem Ex-Baseballspieler Alex Rodriguez (43) zusammen und auch Sean Combs, wie Diddy mit bürgerlichem Namen heißt, ist in Sachen Beziehungen nicht untätig gewesen. Doch ein superheißes Pic seiner alten Flamme Jen, scheint den Rapper jetzt ins Grübeln zu bringen!

Auf Instagram postete die 49-Jährige am neunten Tag ihrer 10-Tage-Challenge ohne Zucker und Kohlenhydrate ein absolut hottes Bild von sich neben dem Kamin. Darauf trägt die Beauty einen rosafarbenen Sport-BH, dazu passende Leggins und offenbart so nicht nur verführerische Kurven, sondern auch ihr durchtrainiertes Sixpack! Neben ihren Followern zeigen sich auch einige befreundete Stars absolut begeistert – und Ex-Freund P. Diddy! Der kommentiert ein Emoji mit Herzaugen und schreibt: "OMG." Muss da jemand an die alten Zeiten denken?

Die Supporter sehen den Kommentar des 49-Jährigen größtenteils kritisch, und ein Insta-User bemerkt auf den "Die Eiskönigin"-Hit "Let It Go" anspielend: "Diddy, mach es wie Elsa und lass los." Natürlich hat auch der aktuelle Mann an Jens Seite, einen Kommentar hinterlassen, der allerdings beinahe wie eine kleine Spitze gegen ihren Ex wirkt: "Ich Glückspilz."

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2019

Getty Images P. Diddy und Jennifer Lopez in Las Vegas

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

