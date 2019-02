Auf Red-Carpet-Pics mit ihrem Freund müssen Jessica Paszkas (28) Fans leider verzichten! Die ehemalige Bachelorette ist seit Anfang September 2018 offiziell mit Ajdin Hrustic (22) liiert. Auch wenn sich Jessi mit ihrem Kicker gelegentlich zusammen im Netz zeigte: Der große öffentliche Paar-Auftritt, wie sie ihn einst mit ihrem Bachelorette-Sieger David Friedrich (29) hatte, blieb bislang aus. Und das wird wohl auch so bleiben: Jessica schließt Teppich-Turteleien für sich persönlich komplett aus!

So mancher Fan hatte bestimmt darauf gehofft, dass Jessica ihren Schatz auf den Dresdner SemperOpernball mitnehmen würde – doch die 28-Jährige erschien lediglich in Begleitung ihres Managers auf dem Gala-Event. Gegenüber Promiflash verriet sie den Grund: "Ich möchte das nicht kombinieren. Ich finde, das gehört auch zu meiner Arbeit dazu – ich bin hier als Jessica Paszka und als Paar möchte ich auf roten Teppichen nicht sein. Das ist nicht so meins." Diese Haltung wolle sie auch in Zukunft so umsetzen.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Gerüchte über eine heftige Liebeskrise aufgekommen. Der Grund: Jessica und Ajdin folgen sich nicht mehr auf Instagram – das brachte die Fans ins Grübeln! Promiflash hakte nach: "Mein Update ist, dass ich glücklich bin", lautete das simple Statement der einstigen Rosenlady.

