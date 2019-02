Der SemperOpernball in Dresden mauserte sich in diesem Jahr zu einem echten Fashion-Feuerwerk! Am Freitagabend tummelten sich zahlreiche Promis in der sächsischen Hauptstadt, um auf dem glamourösen Event über das Parkett zu wirbeln. Der Veranstaltung entsprechend gaben vor allem die weiblichen Gäste beim Styling Vollgas. Promiflash hakte am roten Teppich einmal nach, was Barbara Meier (32), Jessica Paszka (28) & Co. bei der Kleiderwahl durch den Kopf gegangen war!

Angelina Kirsch (30) konnte den SemperOpernball kaum erwarten, denn sie konnte endlich ihr türkises Prinzessinnen-Dress aus dem Schrank holen. "Ich habe dieses Kleid tatsächlich schon etwas länger im Schrank. Aber es hat immer auf den perfekten Anlass gewartet – und der ist heute. Das Kleid ist natürlich ein totaler Cinderella-Traum. Und wo kann man den schon ausführen, wenn nicht hier", schwärmte sie im Promiflash-Interview. Genau wie das Curvy-Model zogen auch Jessica Paszka, Sylvie Meis (40) und Panagiota Petridou (39) mit einer Extraportion Glitzer alle Blicke auf sich.

Fernanda Brandao (35) hielt es da lieber etwas schlichter. "Ich wollte etwas haben, was ein bisschen moderner ist. Ein Kleid, das nicht unbedingt Pailletten, Rüschen oder Spitze hat, sondern einfach schlicht und modern ist", erklärte die Tänzerin gegenüber Promiflash. Diesen Gedanken hatten auch noch einige andere Promi-Damen, denn Judith Williams (46), Charlotte Würdig (40), Mareile Höppner (41) und Barbara Meier setzten an diesem Abend ebenfalls auf schlichte Eleganz. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt im Voting ab!

P.Hoffmann/WENN.com Angelina Kirsch beim Dresdner SemperOpernball 2019

P.Hoffmann/WENN.com Fernanda Brandao beim SemperOpernball in Dresden

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Paszka beim SemperOpernball in Dresden

P.Hoffmann/WENN.com Mareile Höppner beim SemperOpernball in Dresden

P.Hoffmann/WENN.com Sylvie Meis beim SemperOperball in Dresden

P.Hoffmann/WENN.com Charlotte Würdig beim SemperOpernball 2019

P.Hoffmann/WENN.com Barbara Meier in Dresden beim SemperOpernball 2019

P.Hoffmann/WENN.com Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher

P.Hoffmann/WENN.com Panagiota Petridou in Dresden beim SemperOpernball 2019



