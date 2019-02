Hat es Sarah Lombardi (26) bei Dancing on Ice leichter als die anderen Kandidaten? Die Sängerin verzauberte bisher bei der TV-Show nicht nur das Publikum mit ihren Eiskunstlauf-Fähigkeiten, sondern holte auch bei der Jury regelmäßig Bestwerte. Désirée Nick (62), die bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist, äußerte daher den Verdacht, dass die Musikerin bereits vor ihrer Teilnahme regelmäßig auf Schlittschuhen gestanden habe. Im Promiflash-Interview verriet nun Judith Williams (46), wie sie sich Sarahs nahezu fehlerfreie Performances erklärt!

Beim SemperOpernball in Dresden zeigte sich auch Judith total begeistert von Sarahs Leistung. Die "Dancing on Ice"-Jurorin hat sich bereits Gedanken darüber gemacht, warum die 26-Jährige die Bewegungen auf dem Eis so spielend leicht aussehen lässt. "Sie hat natürlich diese Vorbildung von Let's Dance. Das ist ein Training, das kriegst du nie wieder. Und sie ist auch sehr jung, da ist dein Körper noch anders. Und dann ist sie auch noch talentiert, das spielt natürlich auch eine Rolle", erläuterte sie ihren Erklärungsansatz. Tatsächlich stellte Sarah 2016 während der neunten "Let's Dance"-Staffel bereits unter Beweis, dass sie Anweisungen äußerst schnell umsetzen kann – und schaffte es damit sogar auf den zweiten Platz.

Doch laut Judith hat Sarah den "Dancing on Ice"-Sieg damit noch lange nicht in der Tasche. Ihrer Meinung nach ist Timur Bartels (23) der Chartstürmerin dicht auf den Fersen. "Auch Timur hat extrem viel Talent. Man darf nicht vergessen, dass es der Mann doch etwas schwieriger hat, weil er heben und gestalten muss. Die Frau kann sich schön positionieren und kann Schwächen überspielen", erklärte die Unternehmerin.

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei ihrer "Dancing on Ice"-Performance

Getty Images Judith Williams bei "Dancing on Ice"

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Timur Bartels und Amani Fancy bei "Dancing on Ice"

