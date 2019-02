Sie gehört zu den erfolgreichsten britischen Schauspielerinnen und hat viele berühmte Rollen gespielt, darunter auch die Rolle der Queen Elizabeth II. (92) in Stephen Frears’ Spielfilm "Die Queen": Helen Mirren. Von der Monarchin wurde die Hollywood-Ikone 2003 auch offiziell in den Adelsstand erhoben und mit dem Titel "Dame" geehrt. Das erste Treffen der Schauspielerin mit dem Enkel der Königin, Prinz Harry (34), lief jedoch offenbar weniger ehrwürdig ab – der royale Rotschopf war nämlich ziemlich unfreundlich zu Helen!

Bei einem Auftritt in der TV-Sendung Good Morning Britain verriet die 73-Jährige, dass Harry sie bei ihrem ersten Treffen "Granny", also Oma, genannt habe – und Helen diesen Witz und den Verweis auf ihre Rolle als Queen Elisabeth II. überhaupt nicht zum Lachen fand. Sie erzählte, es sei während einer Preisverleihung gewesen, als sie Harry zum ersten Mal persönlich traf und dieser bemerkte: "Ach, Oma ist auch da". Die Reaktion der Schauspielerin: "Ich war ziemlich beleidigt. Das meine ich ernst!"

Von einem anderen Mitglied des britischen Königshauses sprach Helen bei ihrem Auftritt im Fernsehen dagegen in den höchsten Tönen: Herzogin Meghan (37). Sie sei eine fantastische Ergänzung für die Familie. "Ich finde, direkt von dem Moment an, als die Beziehung öffentlich wurde, hat sie sich mit unglaublicher Selbstbeherrschung, Eleganz, Disziplin und Einfachheit gezeigt", schwärmte die Oscar-Preisträgerin in dem Gespräch.

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Helen Mirren als Queen Elizabeth II. in "The Queen"

Getty Images Helen Mirren und Queen Elizabeth im Buckingham Palace

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Verlobungsbekanntgabe 2017

