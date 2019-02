Vicky Pattison (31) erlangte vor allem durch ihren Auftritt in der UK-TV-Show Geordie Shore eine große Bekanntheit. Zusammen mit acht weiteren Co-Stars aus Newcastle wurde sie bei den wildesten Abenteuern und Partys gefilmt. Nicht selten landeten ihre skandalösen Eskapaden in der Presse. So auch dieses Mal: Die mittlerweile 31-Jährige verputzte ein ganzes Familien-Burger-Menü, während sie sich ihre eigene Trennung im TV ansah!

Erst im Oktober 2017 zogen John Noble und Vicky in ihre erste gemeinsame Wohnung. Das Glück schien perfekt – bis zu dem Zeitpunkt als plötzlich ein Video von John und einer mysteriösen Frau in Dubai auftauchte. Vicky war außer sich und machte deshalb ihren Hass in der TV-Show "The Break Up" publik. Doch das Beste daran: Der Reality-Star verfolgte seine eigene Trennung sogar im TV mit! Nur wenige Minuten bevor die Show anfing, schrieb Vicky auf Instagram: "Ich denke, ich bin bereit. Gin, Big Macs mit Speck, gemütliche Kleidung und ein paar von den besten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe."

Wie die 31-Jährige in einem Interview mit bereits verriet, zeige John keine Reue. Ihren Verlobungsring möchte der Reality-TV-Star übrigens an ihren Ex zurückgeben. Er habe wohl gleich mehreren Frauen auf einmal hinter Vickys Rücken schöne Augen gemacht.

Getty Images John Noble und Vicky Pattison

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, Geschäftsfrau

Instagram / vickypattison John Noble und Vicky Pattison

