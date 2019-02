Hollywoodstar in Plauderlaune! Ashton Kutcher (40) ist heute ein erfolgreicher Schauspieler, verheiratet mit Kollegin Mila Kunis (35). Doch seiner Liebe zu der Brünetten ging eine andere Schwärmerei voraus: Als Teenager flog er auf Jennifer Aniston (49)! Doch damals schien seine Angebetete noch unerreichbar. Das änderte sich, als Ashton berühmt wurde: Er traf auf Jen und auch ein Problem – ihren damaligen Ehemann Brad Pitt (55). Doch den fragte Ashton kurzerhand um Erlaubnis für ein Date!

"Ich sagte: 'Hör mal, ich habe diese Wette mit meinem Kumpel gemacht. Du bist ein cooler Typ, du wirst das durchgehen lassen, oder?'", verriet der 40-Jährige im Jahr 2011 in der Graham Norton Show über das Gespräch mit Brad zehn Jahre zuvor. Da war der Two and a half Men-Star gerade einmal Anfang 20. Brad gab grünes Licht, aber eine schien von der Idee nicht sehr angetan zu sein: Jennifer lehnte kurzerhand ab! "Das ist keine gute Idee. Nein", soll sie gesagt haben.

Als Ashton die Wette abschloss, die Hollywood-Ikone auszuführen, war er 17 Jahre alt und ging noch zur Highschool. "Man muss sich vorstellen, dass ich auf einer Farm mitten in Amerika lebte und keine Chance hatte, ein glückliches Leben zu führen", erinnert sich der TV-Star. Er habe damals um 1.000 Dollar gewettet, "dass ich eines Tages mit Jennifer Aniston ausgehen werde", erzählte er in der Sendung außerdem. Aus dem Date wurde zwar nichts, doch befreundet ist er mit der Schauspielerin heute trotzdem.

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei der Premiere von "Troy" 2004

Matt Winkelmeyer/ Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Ashton Kutcher im Januar 1999

