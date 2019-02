Sie war wohl eine der polarisierendsten Kandidatinnen bei "Der Bachelor"! Rosen-Anwärterin Ernestine Palmert flog in der fünften Folge aus der Kuppel-Show – die Fans der Sendung waren mit dem Bachelor-Aus der 26-Jährigen so gar nicht einverstanden. Wegen ihrer flapsigen Sprüchen und ihrer verpeilten Art hatten zahlreiche Zuschauer die Münchnerin in ihre Herzen geschlossen – aber bereut Ernestine eine ihrer skurrilen Einlagen? Im Interview mit Promiflash spricht die Studentin über die Zeit und ihre teilweise umstrittenen Aktionen in der Bachelor-Villa!

Im Gespräch stellt Ernestine klar: "Mir ist absolut nichts peinlich. Alles, was ich in der Sendung gesagt oder getan habe, war zu 100 Prozent ich." Auf die Frage, ob sie den Nippelpiekser und die "Karamellbärchen"-Aussage gegenüber TV-Junggeselle Andrej Mangold (32) bereue, antwortet sie: "Böse ist, wer Böses tut oder Böses denkt. In keiner Weise war jemals etwas böswillig gemeint. Sowas sollte man mit Humor nehmen." Ernestine fühlt sich vielmehr etwas missverstanden: "Andere Frauen werfen sich ihm um den Hals oder gehen offensiv in die Kuss-Position. Sowas wird aber nicht kommentiert. Wenn jemand wie ich ohne jeglichen Hintergedanken was anpiekst, wird gleich Tam Tam gemacht."

Außerdem ergänzt die unbeschwerte Ernestine, dass es ihr schleierhaft sei, wie man "Karamellbärchen" negativ auffassen könne: "Ich hätte genauso gut 'Honigbärchen' sagen können. Beides hat die gleiche Bedeutung, eine Verniedlichung im positiven Sinne." Sie stellt klar: "Für mich ist die Welt bunt und alle Menschen gleich."

