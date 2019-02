Wie soll Sarah Lombardi (26) diese Leistung noch toppen? Schon seit der ersten Woche gilt die Sängerin als Favoritin auf den Dancing on Ice-Siegertitel. Nachdem sie eine Ausgabe lang verletzungsbedingt aussetzen musste, feierte sie eine unglaubliche Rückkehr auf der Eisfläche und holte sich gleich die beste Wertung von allen Promis in ihrer Comeback-Sendung. Heute setzte die talentierte Teilnehmerin sogar noch einen drauf: Zum ersten Mal kitzelte Sarah mit einer Choreografie die Höchstpunktzahl aus einer Jurorin heraus!

Die 26-Jährige legte mit Eis-Partner Joti Polizoakis (23) eine atemberaubende Performance zum Michael Jackson-Hit "Beat It" hin. Die Punktrichter waren hin und weg – allen voran Judith Williams (46)! "Ich bin wirklich zum ersten Mal sprachlos. Das war eine Mega-Leistung! Man sitzt da und denkt sich, wie schafft diese kleine zarte Person diese Power?", lobte die Unternehmerin, bevor sie Sarah tatsächlich 10 von 10 möglichen Punkten verlieh. Insgesamt sicherte sich die "Genau hier"-Interpretin herausragende 38,5 Punkte und kratzte damit an der höchstmöglichen Topwertung von 40 Punkten.

Für Cale Kalay kommt Sarahs Leistung auf dem Eis sogar schon an eine professionelle Show heran. "Das Eis sieht immer aus wie dein bester Freund. Du performst so gut in deinen Hebungen. Ich finde das schon ganz, ganz nah dran an der obersten Note!", urteilte der Juror. Wie fandet ihr den Auftritt der Ex-DSDS-Sängerin? Stimmt in unserer Umfrage ab!

P. Hoffmann / WENN.com Sarah Lombardi im Halbfinale von "Dancing on Ice"

Getty Images Judith Williams bei "Dancing on Ice"

P.Hoffmann/WENN.com Joti Polizoakis und Sarah Lombardi im Halbfinale von "Dancing on Ice"

