Schwül und billig – so mochte Herzogin Meghan (37) vor der Hochzeit ihr Nachtleben am liebsten. Heute verkehrt die Ehefrau von Prinz Harry (34) selbstverständlich in VIP-Lounges, sofern es sie überhaupt noch in einen Club verschlägt. Für ein Mitglied der königlichen Familie ist das Beste gerade gut genug. Aber Meghan kennt auch die andere Seite des Partylebens in London: Ihr Lieblingsclub von einst kostet gerade einmal acht Euro Eintritt.

Die britische Zeitung Daily Mail besitzt offenbar ein Back-up von Meghans mittlerweile stillgelegtem Lifestyle-Blog "The Tig". Dort hatte die Suits-Darstellerin 2014 verraten, wo sie als Touristin in London am liebsten feiern geht. Meghan schwärmte in den höchsten Tönen von einem Club namens St. Moritz. "Dieser Ort ist verschwitzt, grungy und jeden Donnerstagabend angesagt", schrieb die ehemalige Schauspielerin.

Sie lobte die Musik (Reggae und Rock), freute sich über die schrägen Bekanntschaften und die durchtanzten Nächte voller Gelächter. "Tragt keine hohen Absätze", riet Meghan damals ihren Leserinnen. Bleibt zu hoffen, dass der Club im quirligen Stadtteil Soho auch nach diesem Outing seinen bodenständigen Charakter bewahrt. Noch ist er im eher teuren Londoner ein echtes Schnäppchen. Laut der Zeitung bezahlt man für den Eintritt donnerstags zwischen sieben und neun Pfund (umgerechnet acht bis zehn Euro).

Getty Images Herzogin Meghan bei der Cirque du Soleil Premiere von "Totem"

Winston Burris / WENN.com Meghan Markle und Trevor Engelson auf der Entertainment Weekly Screen Actors Guild Party, 2013

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der University of Chichester Tech Park 2018

