Dieser Sonntag lief für Sophia Vegas (31) und ihren Partner Daniel Charlier alles andere als entspannt ab: Schon am Morgen war die Fruchtblase der Hochschwangeren geplatzt. Binnen kürzester Zeit machten sich die werdenden Eltern auch schon auf den Weg in die Klinik – bei Dans jüngstem Social Media-Clip stellt sich nun die Frage: Ist Sophia tatsächlich in High Heels in den Kreißsaal gelaufen?

Auf seinem Instagram-Account teilte Dan am Vormittag seine letzte Story. In dieser schiebt er einen kleinen Koffer gleich hinter seiner Liebsten her – dabei könnte es sich bereits um die Babytasche für das Krankenhaus gehandelt haben, denn: Kurz darauf folgten auch schon die News, dass Sophias Fruchtblase geplatzt war: In den RTL-Videos, in denen Sophia diese Neuigkeit preisgab, trug sie genau jenes Outfit: ein rotes Kleid, ein dunkler Mantel und hautfarbene High Heels. Ist die Promi Big Brother-Beauty also tatsächlich in hochhackigen Schuhen in ihr Familienabenteuer gestöckelt?

Es wäre im Grunde genommen gar nicht so überraschend: Schließlich hatte die Hochschwangere selbst Schnee in schicken Pumps getrotzt. In welchem Look Sophia ihrem neuen Lebensabschnitt auch begegnete, eins steht fest: Aktuell trägt die Neu-Mama wohl höchstwahrscheinlich noch einen Kittel!

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas in Daniel Charliers Instagram-Story

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas ins Aspen

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier im Januar 2019

